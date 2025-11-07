La ATTT advierte sobre mototaxis

A.Rodríguez | Ante la presencia de los mototaxis en la ciudad capital, específicamente en el distrito de San Miguelito, dirigentes de los taxistas y autoridades advierten sobre la irregularidad de este tipo de transporte.

Tal es el caso de Gilberto Atencio, dirigente de los taxistas, quien señaló que “este transporte de dos ruedas, que está tomando presencia en el país, no está regulado por ninguna ley y, además, representa un riesgo para las personas que lo utilizan, ya que no cuentan con seguros y ponen en peligro la seguridad e integridad del pasajero”.

Atencio dijo: “Hemos sostenido conversaciones para que las autoridades competentes solucionen esta situación antes de que empeore y se agrave la problemática”.

De acuerdo con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), los mototaxis son ilegales en Panamá, y la entidad no otorga permisos de operación para este servicio, prohibiendo explícitamente el transporte público de pasajeros en vehículos de dos ruedas.