Justicia en casos de PH

La Asociación Panameña de Administradores de Propiedades Horizontales y la Asociación de Profesionales Administradores de PH mostraron su preocupación ante la decisión de culpabilidad emitida por los tribunales de justicia en relación a la explosión registrada en el PH Costa Mare, en mayo del año 2019.

“Estamos preocupados, no necesariamente en función del proceso, sino que los únicos responsables de la situación trágica sean los administradores. No nos parece que se hizo el análisis correspondiente sobre el expediente, porque se maneja información que hubo una manipulación del sistema a dentro de la unidad inmobiliaria por alguien que no es idóneo, en lo que la administración no tiene injerencia”, explicó Mario Vargas, presidente de la Asociación Panameña de Administradores de PH.