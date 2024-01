Juramentan a nueva directiva del movimiento Nacional de Mártires y Héroes del 9 de enero de 1964.

La nueva junta directiva del movimiento Nacional de Mártires y Héroes del 9 de enero de 1964, que regirá los destinos de la organización durante el período 2024-2025, tomó posesión y fue juramentada.

Esta actividad se realizó como un preámbulo a la conmemoración del sexagésimo aniversario de la gesta patriótica ocurrida durante los días: 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964.

En el acto, en el que participó la ministra de Cultura Giselle González Villarrué, se entregó una placa de reconocimiento al presidente de la República Laurentino Cortizo, por ser miembro honorario, la cual fue recibida por el viceministro de la Presidencia Carlos García.

También se entregó una resolución y medalla de honor al mérito a Marco Antonio Fenton Achurra, héroe estelar por su participación de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964.

González Villarrué señaló que desde MiCultura “custodiamos la identidad nacional y el compromiso que adquirimos por mantener nuestra historia”.

“Ustedes son personas que me inspiran y que en el día de hoy me han reconectado con el propósito de servir al país, justamente por la valentía que demuestran y el espíritu de unidad que transmiten. Ha sido importante y me han reconectado con el propósito”, agregó.

En el evento participaron miembros de la junta directiva, invitados especiales del Instituto Nacional y familiares de los mártires y héroes de esta fecha histórica, quienes recibieron reconocimientos y certificados por parte del movimiento.