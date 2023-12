$!Inversión en educación y optimización docente para mejorar en prueba PISA

La ministra de Educación Maruja Gorday ponderó que se deben priorizar los acercamientos con los educadores de docentes, “con la Universidad de Panamá donde se forman los matemáticos, para ver cómo podemos fortalecer en este verano y durante todo el otro año dejar la ruta a un fortalecimiento y un acompañamiento de un perfeccionamiento docente más pertinente”.

En ese sentido destacó que este acompañamiento docente tiene que ser “más práctico y más contextualizado. Hay que ver las diferentes regiones educativas, la parte intercultural, todos estos son factores asociados que pueden incidir y que tenemos que considerar”.

Mientras que la directora de evaluación educativa del Meduca, Gina Garcés, subrayó que “el primer paso es trabajar en la transformación continúa de nuestros docentes, tenemos que garantizar la educación docente en estrategias, metodología, manejo de contenidos y profundizar en el estudio de la base de datos de PISA para verificar las áreas en los que se miden los niveles, verificar en cual tenemos que hacer mayor énfasis para fortalecer los aprendizajes”.

Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), comentó que “se dice que la culpa es de los educadores por el bajo rendimiento, pero eso es falso. Si el Meduca no invierte lo que le corresponde y no distribuye donde se necesita no vamos a tener mejoras”. Agregó que “contamos con un currículo desfasado que ya hay que actualizarlo. A los estudiantes hay que darles herramientas sobre lo que realmente necesita para la vida”. También explicó que existen diversos factores sociales que inciden en el bajo rendimiento, por lo que no es un problema que se le puede vincular a un solo. sector.