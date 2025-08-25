Interpol Panamá captura a guatemalteco requerido por femicidio y homicidio

Un ciudadano guatemalteco de 27 años, requerido por las autoridades de El Salvador, fue capturado por la Policía Nacional a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.

El aprehendido es requerido en El Salvador, mediante notificación Roja, por un hecho de femicidio y un homicidio cometidos con arma de fuego en septiembre de 2022, en el departamento de San Miguel, a 138 kilómetros de San Salvador.

De acuerdo con las investigaciones, “el individuo es señalado de haber disparado contra su expareja sentimental y contra la pareja actual de ella, causándoles la muerte en un crimen que generó gran conmoción social”.

La aprehensión del sospechoso se realizó en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando hacia tránsito por Panamá, procedente de Turquía, con destino final a Guatemala.

El hombre permanece está bajo custodia a la espera de los trámites de extradición correspondientes para su entrega a las autoridades competentes en El Salvador.