Indígenas en Panamá lamentan que no se reconozca su rol como los verdaderos guardianes de la naturaleza

Durante la celebración del panel titulado “Soluciones Naturales al Clima en Latinoamérica y el Caribe”, en la Cumbre del Clima de Latinoamérica que se lleva a cabo en Panamá, directivos de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) lamentaron que no se les tome en cuenta a la hora de hablar del cambio climático y protección del medio ambiente.

Marcelo Guerra, presidente de COONAPIP, dijo que “es incongruente el discurso del gobierno y los que propugnan acciones de lucha contra el cambio climático, sin tomar en cuenta a los pueblos originarios que han demostrado ser los verdaderos custodios del medio ambiente”.

“Las autoridades del gobierno dicen estar preocupados por el cambio climático, sin embargo, nos niegan el derecho a titular nuestras tierras colectivas, un paso necesario que estamos pidiendo desde hace años para proteger nuestros bosques”, declaró Guerra.

Sostuvo que es triste ver reuniones sobre el clima como la que se lleva a cabo en Panamá, sin la participación de los indígenas, cuando es de todos conocido que la mayor concentración de bosques y áreas verdes en el país están en los territorios de los pueblos originarios, siendo los verdaderos guardianes del medio ambiente.

“Si queremos avanzar seriamente en la lucha contra el cambio climático, es hora que se hable y se consulte a los pueblos indígenas; lamentamos que organismos internacionales, el gobierno y ONG’s hablen por nosotros y no conocen nuestra idiosincrasia y nuestra cosmovisión, sin embargo, dicen que nos representan”, reclamó Guerra.

Para el líder indígena, la prioridad es la seguridad territorial y la defensa de los bosques, y para ello exigen que se les otorgue la titulación colectiva de sus tierras y que los acuerdos sobre acciones en torno al clima no se dé con organizaciones foráneas sino con los siete pueblos originarios y los 12 consejos y congresos que hoy integran la COONAPIP.

En tanto, el cacique de Gunayala y secretario de la COONAPIP Rengifo Navas dijo que todo proyecto de lucha contra la pobreza en sus territorios no se puede concebir sin la intervención de los pueblos originarios, con su cosmovisión.

“Todo proyecto y planes de desarrollo en los territorios debe ser consensuado con los indígenas y no con la imposición, si seguimos con planes foráneos no lograremos bajar la pobreza, no más imposiciones”, sentenció Navas.