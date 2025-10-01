Impulsas la energía limpia en el “Panamá en RE+ Centroamérica”

Panamá en RE+ Centroamérica, el encuentro más importante de la región de energía solar y energía limpia, fue inaugurado ayer por el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informaron desde MiAmbiente.

Destacaron en un comunicado que cerca 600 líderes y expertos del sector solar y de almacenamiento de energía en RE+ Centroamérica serán acogidos durante esta cita en la ciudad de Panamá. El evento, que se desarrolla hasta hoy, 1 de octubre en el Centro de Convenciones Megapolis, busca abrir un espacio de diálogo, innovación y desarrollo empresarial en torno al futuro energético.

Durante la jornada, proveedores, compradores, autoridades y especialistas tendrán acceso a una sala de exposiciones interactiva, conferencias con temas de alto interés y un espacio de intercambio para explorar nuevas tecnologías, soluciones de mercado e iniciativas de política energética que impulsan la transición hacia una economía baja en carbono.

En el marco de la apertura de RE+ Centroamérica, el ministro Navarro dijo que “la energía solar es una pieza fundamental para el Estado panameño en nuestro camino hacia la descarbonización y la resiliencia climática. La Estrategia Nacional de Generación Distribuida (ENGED), que es la política formal del Estado, nos marca una hoja de ruta clara: empoderar al ciudadano y democratizar el acceso a energía limpia y competitiva para todos”.

Navarro agregó que “la energía solar es esencial para el futuro de Panamá. Queremos que la ciudadanía tenga acceso directo a una energía más limpia y accesible, y para lograrlo necesitamos simplificar trámites y coordinar mejor entre las instituciones. No podemos permitir la duplicación de requisitos ni sobrecostos que limiten el desarrollo de proyectos. El futuro energético ya está aquí y Panamá tiene la oportunidad de ser líder regional en energías renovables”.

”Nos preocupa la aparición de impuestos locales y cargos arbitrarios que terminan convirtiéndose en un “impuesto al sol”. Reiteramos la importancia de mantener la Ley de Medición Neta, que ha permitido un crecimiento sostenido de la industria solar y generado miles de empleos directos e indirectos. Esa Ley debemos mantenerla y fortalecerla, no debilitarla. El presidente de la República, José Raúl Mulino, ya habló claro: en Panamá no habrá impuesto ni al sol ni al aire”, enfatizó el ministro Navarro.

La visión compartida entre los organizadores, el Gobierno y los actores del sector es clara: atraer inversión, facilitar la innovación y establecer reglas de juego estables que permitan que la energía solar siga siendo una oportunidad económica, social y ambiental para todos los panameños.