IMA: Tienda del Pueblo de Frigo en San Antonio, mantiene su horario

Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que el horario de atención en la Tienda del Pueblo de Frigo, San Antonio, se mantiene de 7:00 a.m. a 11:00 a.m., de martes a viernes.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizará previamente un estudio de viabilidad en el área; por ello, el IMA, entidad rectora, continuará operando en su horario habitual, explicaron.

Agregaron que, “el IMA es una institución que escucha y valora las inquietudes de la comunidad, pero también se debe a los productores nacionales y a la gran mayoría de consumidores que día a día visitan nuestras tiendas, a quienes servimos con compromiso y responsabilidad”.

EL IMA reiteró que cualquier modificación en los horarios de atención de nuestras tiendas será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales: Instagram:@ima_pma X (antes Twitter): @IMA_Pma