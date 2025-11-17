IDAAN reprograma trabajos en la planta potabilizadora Roberto Reyna para el 20 de noviembre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que los trabajos programados para este martes 18 de noviembre en la planta potabilizadora Roberto Reyna, fueron reprogramados debido a las incidencias ocasionadas por la crecida del río La Villa durante el fin de semana.La institución detalló que las labores se realizarán este jueves 20 de noviembre, en horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con el fin de garantizar condiciones óptimas para el mantenimiento requerido en la planta.