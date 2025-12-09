Hurto en la Junta Comunal de Calidonia deja sus oficinas sin energía y sin internet

Este martes, 9 de diciembre, de la Junta Comunal de Calidonia denunciaron que, durante el fin de semana, fueron víctimas de hurto en sus instalaciones, ubicadas en este corregimiento.

En un comunicado explicaron que “personas desconocidas ingresaron por el techo de la sede y cometieron el hurto del sistema de cableado eléctrico, tuberías y materiales de cobre, dejando la instalación sin suministro de energía ni servicio de internet”.

“Los delincuentes forzaron la seguridad del sistema eléctrico principal con el objetivo de deshabilitar la corriente antes de cometer este acto. Llama profundamente la atención que no se sustrajeran otros enseres, lo que demuestra que se trató de un hurto dirigido específicamente a estos materiales”, agregaron en el escrito.

Hicieron un llamado a los comercios y personas que compran cobre y materiales eléctricos, para evitar servir como destino de este tipo de actos que tanto daño causan a las instituciones y a las comunidades.

Calificaron el hecho “como perverso e irresponsable, especialmente porque la Junta Comunal trabaja con recursos limitados y realiza grandes esfuerzos para brindar apoyo diario a los residentes de Calidonia”.

Por último, el personal de la junta agregó que “están colaborando con las autoridades y tomando las medidas necesarias para la pronta reposición del servicio”.