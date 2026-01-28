Hallan escarabajo “bolas azurita”

La reciente publicación de una investigación liderada por el biólogo panameño Manuel Barría González, revela un hito, el hallazgo de una nueva especie de escarabajo endémica de nuestro territorio.

“Fue descubierta durante una gira de campo de 2022, es una especie endémica de lo que es el área de la Cordillera Central Panamá en lo que es la provincia de Veraguas y lo que es la Comarca Ngäbe-Buglé”, aseguró Barría.

El biólogo destacó que esta especie puede servir para hacer estudios de impacto ambiental, conocer cómo están las condiciones de los bosques y que el ejemplar se llama “bolas azurita”.