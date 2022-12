Gobierno anuncia que Minera Panamá no accedió a firmar el contrato

A la medianoche de ayer venció el plazo de negociación entre Minera Panamá y el Gobierno Nacional, sin embargo, las autoridades afirmaron este jueves, 15 de diciembre, que la empresa decidió no firmar el acuerdo.

“El equipo del Gobierno mantuvo discusiones con la empresa hasta las 6:00 am de hoy. Aun así, la empresa no accedió a firmar el contrato propuesto por el Gobierno que reflejaba el acuerdo de enero de 2022. Por el contrario, la empresa envió a las 6:16 am una nueva propuesta que, entre otras cosas, cambiaba fundamentalmente aspectos económicos, como por ejemplo, una modificación al régimen de regalías previamente acordado. Esta conducta es lamentable”, detallaron en un comunicado.

Aseguraron que, de acuerdo a la Constitución Política de Panamá, “Las concesiones para explotación del suelo y el subsuelo . . . se inspirarán en el bienestar social y el interés público”. En ese sentido, el Gobierno Nacional asegura que ha trabajado incansablemente bajo la orientación del Presidente, para celebrar un contrato que haga justicia a nuestro país por la utilización de sus recursos naturales, en beneficio del pueblo panameño.

El presidente Laurentino Cortizo ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Gabinete en la cual se acordarán las medidas pertinentes.

Asimismo, el día de hoy, el presidente de la República de Panamá informará al pueblo acerca de los esfuerzos del Gobierno Nacional para suscribir un contrato con Minera Panamá sobre la operación de la Mina de Cobre Panamá.

El pasado 14 de noviembre, el Gobierno fijó la fecha límite del 14 de diciembre de 2022, para que Minera Panamá concretara la firma de dicho contrato, sobre la base del acuerdo alcanzado entre las partes en enero de 2022.

Manifiestan que, bajo dicho acuerdo, “la empresa pagaría a Panamá un mínimo de $375 millones anuales, mejoraría las condiciones laborales de nuestros trabajadores, proveería protecciones más sólidas para nuestro ambiente, y promovería el bienestar de las comunidades locales por medio de obras sociales”.

“Como muestra de nuestra voluntad y compromiso de firmar un contrato final, el Gobierno de Panamá puso 24/7 un equipo de negociación a disposición de Minera Panamá en las últimas cuatro semanas. Lamentablemente, durante este período la empresa Minera Panamá manejó la situación con discusiones prolongadas, presentando exigencias irrazonables que, en vez de acercarnos a los puntos originales del acuerdo alcanzado en enero, nos han alejado más de ellos”, afirmaron en la nota.