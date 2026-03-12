Fundaciones apoyan la fauna silvestre en Panamá

En Panamá, al menos ocho organizaciones no gubernamentales y entidades públicas trabajan de manera coordinada en el rescate, rehabilitación y liberación de animales silvestres afectados por actividades humanas, tráfico ilegal o situaciones de riesgo.

El médico veterinario del Ministerio de Ambiente, Jorge Luis Rojas, explicó que “estas iniciativas forman parte de los esfuerzos que se realizan a nivel nacional para proteger la biodiversidad del país y garantizar el adecuado manejo de especies nativas”.

Rojas informó que, entre las organizaciones que participan en estas labores, se encuentra la Asociación Panamericana para la Conservación (APPC), una entidad sin fines de lucro con amplia experiencia en el rescate y rehabilitación de fauna silvestre, especialmente perezosos, primates y otras especies nativas.

También destaca Panama Wildlife Conservation, dedicada a la protección y conservación de la biodiversidad panameña, así como la Fundación Yaguará Panamá, que centra sus esfuerzos en la conservación de felinos silvestres y la educación ambiental.

En el ámbito de las aves rapaces, el veterinario detalló que trabajan organizaciones como la Fundación Rapaces y Bosques de Panamá y la Fundación Naturaleza y Ciencia 507, que se enfocan en el rescate y rehabilitación de estas especies.

A estas iniciativas también se suma el Centro de Rehabilitación de Primates, especializado en el manejo y recuperación de primates, y el Centro de Rescate de Psitácidos, orientado a la recuperación de aves psitácidas como loros y guacamayas.

Por su parte, Annel Ríos, experto en vida silvestre, señaló que se coordinan rescates en todo el país en conjunto con otras entidades, entre ellas la Policía Ambiental de Panamá.

De acuerdo con Ríos, el trabajo articulado entre estas organizaciones permite atender reportes ciudadanos sobre animales heridos, desplazados o víctimas del tráfico ilegal, facilitando su recuperación y eventual liberación en su hábitat natural.