Fundación Omar Torrijos recuerda la entrada en vigencia de los Tratados Torrijos-Cárter

Integrantes de la Fundación Omar Torrijos acompañaron al expresidente Martín Torrijos en una caminata hacia el Cerro Ancón, conmemorando los 46 años de la entrada en vigencia de los Tratados Torrijos-Carter.

La fundación recordó que “con los Tratados Torrijos-Carter, firmados el 7 de septiembre de 1977, se inició un proceso de reversión el 1 de octubre de 1979, mediante el cual Panamá logró recuperar el Canal de Panamá y las áreas aledañas que hasta ese momento estaban controladas por los Estados Unidos”.

Al final del recorrido, el expresidente Martín Torrijos dijo que con la soberanía de Panamá no hay acuerdo que la pueda comprometer.

Se trata, reafirmó Torrijos, de la recuperación de nuestra soberanía y de la dignidad nacional. “hoy venimos a rendirles tributo, agradecimiento a los héroes de distintas generaciones, a nuestros mártires que lucharon para que pudiéramos tener una patria libre, independiente y soberana.”

En la caminata, también participó un grupo de jóvenes procedentes de sectores de San Miguelito y de la ciudad capital.