Fuerte cruce de palabras entre los diputados de la Coalición

Varios medios reportaron un incidente, durante una reunión con Juan Diego Vásquez, y el exdiputado Gabriel Silva, líderes de la Bancada de Vamos, en la Asamblea nacional, donde se ve a diputadas de este movimiento levantar la voz; una acusaba a un colega de hacerle daño al colectivo.

Fuentes informan que este encuentro era para debatir un punto importante sobre la Reforma Electoral y de pronto todo se descontroló, una diputada se escucha en el fondo proferir diversas palabras e insultos a su colega.

Tras el incidente, hubo reacciones de diversos miembros de la bancada, pero los medios solo pudieron grabar audios, ya que no se le permite el acceso a esta área de la AN. Lo que sí dejaron claro, es que la disputa no era por el proyecto de Reformas a la CSS, aunque sea el tema que se debate en este momento.