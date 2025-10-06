Francia y Panamá refuerzan cooperación para fortalecer la seguridad marítima en el Caribe

Las Fuerzas Armadas de las Antillas y el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN) firmaron el jueves 2 de octubre de 2025 una carta de intenciones con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad marítima en el Caribe, informaron desde la Embajada de Francia en Panamá en un comunicado.

Detallaron que el acuerdo fue suscrito por el contralmirante Jean-Baptiste Soubrier, comandante superior de las Fuerzas Armadas en las Antillas, y el comisionado Luis Antonio De Gracia, director general del SENAN.

Esta nueva cooperación complementa los intercambios existentes entre las autoridades aduaneras y policiales francesas, y contribuirá a reforzar las acciones de lucha contra el tráfico ilícito marítimo, en particular el narcotráfico, que afecta a toda la región.

La Embajada de Francia destaca que la cooperación internacional es esencial para enfrentar las redes criminales transnacionales. En este contexto, las Fuerzas Armadas de las Antillas fortalecen sus vínculos con los países socios del Caribe, con el fin de mejorar la eficacia de las operaciones marítimas conjuntas.

Las relaciones históricas y amistosas entre Francia y Panamá, junto con las numerosas acciones emprendidas en los ámbitos cultural, económico y de seguridad, hacen de esta cooperación una necesidad compartida. Panamá, como importante país de tránsito marítimo cuyo Canal ve pasar aproximadamente el 5 % del comercio mundial, es un actor estratégico en los esfuerzos internacionales para combatir el tráfico de drogas hacia Europa.

Durante el año 2024, la Armada francesa incautó 48 toneladas de droga, más de la mitad de ellas mediante operaciones realizadas por buques bajo el control táctico de las Fuerzas Armadas en las Antillas.

Con base en Martinica y Guadalupe, las FAA reúnen cerca de 1,300 militares que garantizan la protección del territorio francés de ultramar y participan activamente en misiones de seguridad marítima, asistencia humanitaria y protección del medio ambiente marino.

La Embajada de Francia en Panamá reitera el compromiso de su país con el fortalecimiento de la cooperación regional en materia de seguridad y defensa, y valora los sólidos vínculos que unen a Francia y Panamá en favor de la paz, la estabilidad y la prosperidad del Caribe.