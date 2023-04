Familia en Arraiján recibe amenazas por equivocación

La noche del 5 de abril, la familia Montilla Silvera recibió por equivocación una amenaza escrita y dos detonaciones en el vehículo familiar, así lo dio a conocer el señor Luis Montilla, dueño del hogar ubicado en Arraiján.

Montilla reveló a Metro Libre que los delincuentes estaban buscando a un señor llamado Pedro Fuentes, no obstante, aclaró que “esta no es la residencia de Pedro Fuentes, atentaron contra una residencia que no tiene nada que ver. Espero se den cuenta que se equivocaron”.

De acuerdo con el afectado, “a eso de las 9:00 p.m., de un auto blanco se bajó una persona que dejó una cartulina con un mensaje, cuando tiró la cartulina a un lado del portón de mi casa hizo dos detonaciones impactando ambas en mi vehículo”.

“Pensé que eso no era en mi casa porque somos personas trabajadoras. No pensamos que fuese aquí en esta casa”, declaró. Al salir de su residencia a ver qué pasó se encontró con los indicios.

Según Montilla en la cartulina se lee “Pedro Fuentes este es un mensaje de advertencia para ti, sabemos dónde vives, es mejor que denuncies a PSA, que es el puerto de Howard, sino lo haces te vamos a matar a ti, tus dos hijos y a tu perro. Es mejor que hagas la denuncia, tenemos gente en el Mitradel, tenemos a gente de recursos humanos en el PSA que nos dicen si renunciaste o no. Atente a las consecuencias”.

Montilla presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP).