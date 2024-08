Falta de personal en Juntas Comunales

La queja por la falta de personal en la mayoría de las Juntas Comunales del distrito de Panamá se tomó ayer la sesión del Consejo Municipal. Lorena Cedeño, representante suplente del corregimiento de Las Garzas pidió información sobre nombramientos permanentes.

“Cuándo se darán los nombramientos permanentes, porque con funcionamiento no nos damos abasto y más una JC en la que estamos actualmente”, expresó.

Así, Kira Ponce, de Santa Ana indicó que “me preocupa que desde el 2 de junio tenemos un tema de nombramiento de personal permanente, y hasta la fecha no hemos recibido respuestas sobre ese personal”.

Yamireth Batista, de Ancón comentó que su JC no escapa de la realidad del resto y recomendó hacer análisis de cada una, porque cada corregimiento tiene sus propias necesidades.

Ante las quejas recurrentes el alcalde Mayer Mizrachi expresó que “mi prioridad es buscar cómo resolverles y no buscar excusas”. Dijo que ayer mismo se sentaría a conversar con la encargada de Recursos Humanos del Municipio para ver los diferentes casos sobre nombramiento de personal.

“Yo si pongo el pecho por cada uno de ustedes hacia la ciudadanía que entiendan que ustedes están arropándose hasta donde llega la manta y no es que no quieren sino que no pueden”, agregó.