Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá gradúa a 71 nuevos profesionales

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá celebró la graduación de 71 nuevos ingenieros y licenciados de la promoción 2024-2025.

Durante la ceremonia, el ingeniero Elías López, decano de la facultad, destacó que: estos profesionales se suman a los más de 400 ingenieros formados por la institución, quienes contribuyen de manera significativa al desarrollo nacional en sectores estratégicos.

López resaltó la exclusividad de tres carreras que sólo se forman en esta facultad a nivel nacional: ingenieros hidrólogos, ingenieros en operaciones aeroportuarias y meteorólogos.

Explicó que los futuros ingenieros hidrólogos están preparados para abordar la seguridad hídrica del país y participar en proyectos de impacto nacional, como el embalse multipropósito del río Indio.

Mientras que los ingenieros en operaciones aeroportuarias atenderán el crecimiento logístico y operativo de los aeropuertos internacionales e internos, y nuestros meteorólogos contribuirán con análisis técnicos relacionados al cambio climático y la gestión de riesgos, afirmó el decano.

Además, el ingeniero López anunció que para el 2026 se iniciará la carrera de Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, una alianza entre la universidad y actores de la industria aérea que fortalecerá la formación profesional de pilotos certificados.

Por su parte, el Magíster Arnold Muñoz, Vicerrector Administrativo, hizo énfasis en la importancia de la innovación y la sostenibilidad para el éxito de estos nuevos profesionales en un mundo en constante cambio.

“La capacidad de innovar y la incorporación de prácticas sostenibles serán clave para que ustedes sean líderes responsables y competitivos en el mercado”, señaló.

El Primer puesto de honor fue otorgado a Junior Benítez, primer licenciado en meteorología de la universidad en recibir su diploma en acto de graduación siendo presidente de la asociación de estudiante de la Facultad de Ingeniería, quien alentó a sus compañeros a seguir luchando por mejores condiciones para la facultad, como la construcción de un nuevo edificio y la adquisición de un autobús con mayor capacidad para los estudiantes.

El segundo puesto de honor lo ocupó Liseyka Nicholsdon, ingeniera industrial en auditoría y gestión de procesos, mientras que el tercer puesto fue para Maibelis Campos, ingeniera en operaciones agropecuarias.