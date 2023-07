Estudiantes de Derecho piden la eliminación del examen de idoneidad

Este viernes, 14 de julio, un grupo de estudiantes de la carrera de Derecho de universidades públicas y privadas reiteraron su rechazo al examen para la idoneidad de abogado, asegurando que “es una prueba inconsulta y que la Corte Suprema de Justicia no debe ser el ente encargado de realizar el examen”.

Sin embargo, los estudiantes universitarios dejaron claro que “no temen realizar la prueba”.

Carly Tejada, que cursa el segundo año de Derecho en ISAE Universidad, expresó que “ninguno de los estudiantes de Derecho les tememos al examen, ninguno tenemos el temor que vamos a fracasar o no vamos a tener la oportunidad de ejercer nuestra profesión, lo único que necesitamos es que se haga lo justo”.

“Los universitarios de privadas y públicas nos veremos afectados a futuro, quienes queremos ejercer esa profesión”, agregó.

Edgar Cedeño, alumno y presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, dijo que “como estudiantes organizados planteamos la necesidad de establecer una asamblea general de estudiantes conscientes para dialogar sobre el tema”.

De acuerdo con los alumnos, la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá (ISJUP), donde se aplica el examen, no tienen la certificación académica para demostrar que un estudiante es apto o no. “Eso lo determinan las universidades y el pensum académico de cada una de ellas”, dijo Ángelo Samaniego, del tercer año de Derecho de la UP.

Por su parte, Ismael Valdés, de tercer año de Derecho de la UP reiteró que no le temen al examen. “Todo estudiante que viene preparado está facultado para hacer el examen, pero el problema es la CSJ. Redactaremos un acta ante la CSJ para pedir la suspensión inmediata de este examen inconsulto, para el cual no se pidió la opinión de ningún estudiante del país”, expresó Valdés.

También se refirieron a un anteproyecto que presentaron ayer en la Asamblea Nacional, que “busca la eliminación del examen, por inconsulto y con poca trasparencia que pretende limitar el ejercicio de la profesión”.