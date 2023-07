Especialistas del Hospital Rafael Hernández anuncian paro de labores

La Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Regional Rafael Hernández (AMEHR) y de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) dieron a conocer que a partir del próximo martes, 11 de julio, entrarían en un paro indefinido en caso de que la Caja del Seguro Social (CSS) no responda a sus solicites.

Julio Osorio, representante de Comenenal, indicó que “hacen falta antibióticos, siguen faltando la bendita efedrina, ellos dicen que tienen problemas con el proveedor, pero, tienen que salir a buscarlo donde sea en el mundo. No pueden decir simplemente que el proveedor no nos lo ha dado y no nos lo va a dar en tres meses. Qué vamos a hacer mientras tanto”.

Osorio explicó que “son medicamentos indispensables para las cirugías, indispensables para despertar a los pacientes”.

Los médicos de la AMEHR, reunidos en el auditorio de este hospital, exigieron “a las autoridades de la CSS el desestimar el proceso administrativo con el que se ha querido castigar al Dr. Armando Caballero, quien actuó responsablemente cuidando la seguridad de los pacientes en el Salón de Operaciones”.

El Dr. Caballero, jefe de la Sala de Operaciones del hospital suspendió las cirugías por falta de insumos, por lo que es objeto de un proceso administrativo debido a que la decisión no tenía el aval de la dirección médica.

También exigen “una mesa de seguimiento con las autoridades locales, provinciales y nacionales de la CSS y con representantes de todos los servicios médicos del hospital, representantes gremiales y servicios de apoyo relacionados al abastecimiento de Medicamentos e Insumos Médicos Quirúrgicos (IMQ), para llegar a acuerdos y compromisos serios con fecha de cumplimiento”.

Además, solicitan la separación del cargo de subdirector médico al Dr. Alfredo Lamie debido a una supuesta “actitud punitiva y represiva contra el gremio al cual él perteneció, y por las graves dudas sobre la profesionalidad y ética del Sr. Lamie en base a sus antecedentes públicamente conocidos. No podemos aceptar que no haya otros colegas idóneos, profesionales y éticos para este cargo”.

“De no cumplirse estos puntos exigidos, en 72 horas nos veremos obligados a abocarnos a un paro presencial de labores en todas las operaciones y procedimientos electivos que se realizan en este hospital y de la consulta externa de todas las especialidades”, decreta AMEHR.

Se intentó contactar a directivos de la CSS para conocer la posición de la entidad ante este tema, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta.