Entregan Banco de Leche Materna

ML | El Club Activo 20-30 inauguró el Banco de Leche Materna del Hospital Materno Infantil, José Domingo de Obaldía, en Chiriquí, proyecto meta de la Teletón 2023, cuyo propósito es fortalecer la red de lactancia materna en los bancos de leche no solo en este nosocomio, sino también en el Hospital Irma Lourdes Tzanetatos, ubicado en ciudad de Panamá.

De acuerdo con cifras recientes, en Panamá nacen aproximadamente 7,000 niños al año, de los cuales cerca del 10%, son prematuros (nacen antes de las 37 semanas de gestación).

Por este motivo, el Banco de Lactancia Materna también contribuye a reducir la mortalidad y morbilidad neonatal y mejorando la salud infantil.