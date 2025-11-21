Embajador de Israel realiza su primera gira a Colón

El embajador del Estado de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, realizó su primera gira de trabajo en la provincia de Colón.

“Esta visita reafirma nuestro compromiso de ampliar la cooperación y abrir nuevas puertas en educación, innovación, logística y desarrollo comunitario. Israel ve en Panamá, y en Colón particularmente, un aliado estratégico con un enorme potencial para crecer juntos”, manifestó el embajador Mattanya Cohen.

La agenda inició con una visita al Centro Regional de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), donde fue recibido por la directora Evet Clachar. Durante el encuentro se conversó sobre nuevas oportunidades de formación académica, innovación y transferencia de conocimiento, destacando las becas de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional – MASHAV, orientadas a fortalecer capacidades en áreas como tecnología, ciberseguridad, desarrollo sostenible y gestión pública. Ambas partes coincidieron en la importancia de promover proyectos conjuntos que beneficien a los estudiantes colonenses, informó la embajada.

El diplomático también se reunió con Javier Grimaldo, subgerente de la Zona Libre de Colón (ZLC), donde conoció de primera mano el funcionamiento y proyecciones de la segunda zona franca más grande del mundo. Se abordaron temas relacionados con innovación logística, intercambio comercial y posibles alianzas que permitan conectar empresas israelíes con el sector logístico panameño.

Posteriormente, Cohen conversó con Nissin Antebi, asesor de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, con quien conversó sobre las oportunidades de cooperación empresarial, especialmente en materia de tecnologías de seguridad, manejo de datos y soluciones inteligentes aplicadas a zonas logísticas.

La gira también incluyó encuentros oficiales con el gobernador de Colón, Julio Hernández Gregorie, con quien conversó sobre desarrollo urbano, seguridad ciudadana, proyectos de resiliencia climática y apoyo a iniciativas comunitarias. La autoridad local destacó el interés de fortalecer lazos con Israel, especialmente en áreas donde el país ha alcanzado liderazgo internacional, como las tecnologías de agua.

Como parte del recorrido, el embajador visitó Coco Solito, el puerto de cruceros de Colón 2000 y Manzanillo International Terminal (MIT), uno de los puertos más importantes del Atlántico, donde conoció las innovaciones operativas del hub marítimo y conversó sobre posibles intercambios en tecnología portuaria y eficiencia logística.

El itinerario concluyó con visita a los sitios históricos de la ciudad de Colón, donde el embajador tuvo la oportunidad de conocer más sobre la riqueza cultural, patrimonial y social de la provincia.