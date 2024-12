Eliminan mesa tripartita para analizar las reformas a la CSS, cuya aprobación pasaría a 2025

Los diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, de la Asamblea Nacional, decidieron eliminar la mesa tripartita, establecida el pasado jueves 19 de diciembre, la cual analizaría el proyecto de reformas de la Caja de Seguro Social, el cual quedaría para 2025, aseguró el diputado Alaín Cedeño, presidente de esta comisión.

Sobre sesionar mañana o en Navidad, Cedeño destacó que no se hará y sobre analizarlo antes del 31 de diciembre, comentó “no sé, lo más seguro es que no porque usted sabe cuántos artículos son y lo complicado para llevar a votación nosotros queremos que por lo menos que la mayoría esté de acuerdo si no tenemos consenso”.

Por otro lado, el diputado comentó que ahora: “Vamos a ir directamente a la lectura del proyecto que es lo que corresponde después de las consultas; una vez leído el proyecto vamos a presentar ya el formato de la ley que vamos a aprobar en primer debate”.Sobre la eliminación de la mesa, Cedeño dijo que había demasiada gente llamándolos porque estaban fuera de la mesa, “y ellos creían que debían participar, demasiadas llamadas y mejor decidimos comenzar el primer debate y como es normal, darles la invitación a todos y que nadie se quedara por fuera”.

Sobre las voces que decían que esta temática era inconstitucional, Cedeño sostuvo que es “totalmente legal y el que diga eso es que no conoce el procedimiento legislativo. Nosotros tanto en la comisión como en el pleno podemos crear cualquier comisión accidental para analizar los temas, eso es perfectamente legal y el que diga lo contrario lo que está es tratando que la corte intervenga y eso sí es totalmente ilegal”.