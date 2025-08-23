El IDAAN anuncia limpieza en potabilizadora de Chame

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó en un comunicado que este miércoles 27 de agosto se realizarán trabajos de limpieza en los sedimentadores de la planta potabilizadora de Chame.

Las labores, programadas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., implicarán la suspensión temporal de operaciones de la planta, lo que ocasionará bajas presiones o falta de suministro de agua potable en las comunidades de Bejuco, Chame, Gorgona y Coronado.

El IDAAN indicó que el servicio se restablecerá de forma gradual una vez culminados los trabajos, por lo que recomendó a los residentes de las áreas afectadas tomar las previsiones necesarias para asegurar su abastecimiento durante la jornada.