El BID otorgará al INADEH 10,000 licencias para fortalecer el talento digital panameño

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) recibirá 10,000 licencias destinadas al fortalecimiento de las competencias digitales del talento nacional, otorgadas por el el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Esta asignación forma parte de la iniciativa regional Talent Up – América en el Centro, impulsada por el BID.

El programa busca fomentar la empleabilidad y la transformación productiva, preparando a la fuerza laboral panameña para los desafíos de la economía digital.

La iniciativa Talent Up tiene como objetivo cerrar la brecha entre la inversión tecnológica y el capital humano mediante alianzas público-privadas, con resultados medibles en empleo y productividad.

En este contexto, el INADEH desarrolla un ecosistema formativo para iniciar, a mediados del segundo periodo, los ocho módulos del curso Google Cloud Computing Foundations Certificate, fortaleciendo así la preparación técnica en tecnologías de la nube.

Las personas interesadas en aplicar deberán contar con conocimientos previos en informática, a fin de garantizar un aprovechamiento óptimo del contenido especializado.

Asimismo, el INADEH funge como Secretaría Técnica de Talent Up Panamá, liderando la articulación de esfuerzos a nivel nacional. Los certificados otorgados bajo esta iniciativa estarán avalados por el INADEH, Talent Up Panamá y Google Cloud, lo que refuerza su reconocimiento y valor en el mercado laboral.