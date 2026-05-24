Educación superior y tecnología centraron encuentro regional en la UMIP

La Universidad Marítima Internacional de Panamá reunió a representantes de las 28 universidades miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano durante el I Encuentro Bienal Centroamericano y del Caribe de Innovación, Armonización Académica y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

El evento tuvo como objetivo promover el intercambio de experiencias, el debate y la reflexión sobre los desafíos de la educación superior en la región, en el marco del Programa 3 de Armonización Regional y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

Durante tres días, los participantes abordaron temas relacionados con innovación educativa, inteligencia artificial aplicada a la educación superior, transformación digital, internacionalización, microcredenciales y aseguramiento de la calidad académica.

Además, se desarrollaron más de 103 ponencias académicas enfocadas en experiencias innovadoras, investigaciones y buenas prácticas impulsadas por universidades centroamericanas y del Caribe.

El rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, destacó que la educación debe mantenerse en constante transformación para responder a los desafíos actuales y convertirse en guía del desarrollo de las naciones.

Por su parte, Carlos Alvarado Cerezo señaló que estos encuentros buscan fortalecer una educación superior innovadora, integrada y comprometida con las necesidades de los pueblos centroamericanos y caribeños.

La UMIP indicó que ser sede de esta primera edición reafirma su compromiso con el diálogo, la diversidad y el fortalecimiento de la educación superior en la región.