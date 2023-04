Docentes y padres de familia denuncian irregularidades en elecciones en Chiriquí

La Asociación de Educadores Chiricanos y padres de familia del distrito de David, en Chiriquí, expresaron su disconformidad con el proceso electoral para elegir a los miembros principales y suplentes de los educadores y de los padres de familia, ante las Comisiones Regionales de Selección de Personal Docente.

Las elecciones se dieron el pasado 31 de marzo. Según las actas de incidencia, de la dirección regional de Chiriquí, se registraron 14 puntos, la mayoría relacionados con el padrón electoral: entrega del documento tardía con nombres repetidos, centros de votación inexistentes, no se actualizaron los traslados de docentes y los fallecidos; no se respetaron las disposiciones de las meses en los centros de votación, se permitió el sufragio a docentes THFA (temporal hasta que finalice el año) y de centros de estudios superiores de Arte y Cultura, los cuales no estaban permitidos, entre otros casos.

“El Decreto N°348 del 3 de julio de 2003 habla de que los padrones debían estar un mes antes y no llegaron un día antes y se perdieron a eso de las 3:00 a.m. Sentimos que la política partidista se inmiscuyó dentro de este proceso porque hubo mucho clientelismo, por primera vez en estas elecciones. Nosotros aceptamos que podemos perder en cualquiera lucha, pero fue una lucha desigual donde calculamos que hubo más de $80 mil dólares para ciertos candidatos. Tenemos información que una representante de una universidad en Chiriquí también estuvo patrocinando”, manifestó el profesor Juan de Dios Camaño, secretario general de la Asociación de Educadores Chiricanos.

El líder sindical aclaró que el grupo no tiene pensado presentar impugnaciones contra el proceso, a diferencia de los padres de familia. Al respecto, Ilsia Samudio, aspirante a representante de los padres de familia de la región de Chiriquí y la comarca Ngabe ante la Junta de Selección Docente de Chiriquí, detalló: “el padrón electoral, en el caso de los Padres de Familia, no está actualizado según el acta constitutiva, con anterioridad para evitar irregularidades; personas que intentaron influir en la intención de votos en las filas de votación, no existía mesas exclusivas para acudientes, lo que ocasionó aglomeración en los centros y los acudientes no pudieron hacer efectivo su voto. Las condiciones no fueron las apropiadas”.

Ante estas situaciones, Samudio indicó que acudirá hoy al Ministerio de Educación a presentar la impugnación contra el proceso.

Las últimas elecciones de este tipo se dieron en el año 2016, aunque, como aclara el presidente de la Junta Electoral Nacional, Pedro Pablo Arosemena, este ejercicio se realiza cada tres años y las comisiones son las encargadas de hacer los nombramientos de educadores y colaboran con el Meduca en esta labor, además se recopilar documentación de las organizaciones que postulen a los miembros en las diversas comisiones regionales.