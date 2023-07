El periodista Félix Chávez denunció que luego de dos meses de haber rescatado un perro de la basura, que incluso tenía una lesión en una de sus patas, apareció el supuesto dueño a reclamarlo. “El perro llevaba dos días en la basura y nadie se hacía cargo del animal. Un día en la noche los seguridad del lugar donde vivo me dijeron que el perro se estaba muriendo por lo que decidimos rescatarlo”, contó Chávez.

Desde ese momento a la fecha, según el periodista, ha gastado unos $500 en tratamientos porque el cachorro ha presentado diversas enfermedades como ácaros, parvovirus y erliquia. “El fin de semana apareció un señor y me dice que el perro es de él, le pedí pruebas, pero no me mostró nada”, dijo Chávez, quien adelantó que llevará el caso a la Casa de Paz.

En tanto, Abelino Polanco, encargado del Departamento de Bienestar Animal del Municipio de Arraiján, dijo que el señor denunciado no se le encontró evidencias que maltrata a las mascotas.

“El señor buscó el perrito cuando se le perdió, lo pusieron en las redes, entonces nadie sabía del perro. La casa de ambas personas solo la separa una calle”, dijo el encargado del Departamento de Bienestar Animal. “Si denuncian ante el juez de paz, ya con las pruebas y demás se verá quien tiene la razón”, agregó Polanco.