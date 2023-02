Directora de FUNDAPROMAT participa en el Coloquio de Matemáticas Recreativas Gathering 4 Gardner Europa

La directora ejecutiva de la Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT), Dra. Jeanette Shakalli, se convirtió en la primera mujer de Latinoamérica que participa como expositora en el Coloquio de Matemáticas Recreativas Gathering 4 Gardner Europa realizado en San Miguel (Azores), Portugal.

En la séptima edición del Coloquio, Shakalli presentó el trabajo que ha realizado la fundación durante los tres años de su creación, las estrategias implementadas para incentivar el interés en las matemáticas, los éxitos alcanzados en esa misión y los planes futuros.

“La invitación a exponer en Portugal es definitivamente una señal positiva de que mucha gente está valorando los proyectos que desarrollamos en Panamá y que en tan pocos años de existencia ya se están evidenciando los frutos de nuestros esfuerzos”, precisó Shakalli.

Agregó que “por eso, en FUNDAPROMAT nunca paramos. Estamos siempre conectando con otras personas interesadas en la divulgación científica en el mundo y continuamos creando alianzas con organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con las matemáticas”.

Proyección internacionalLa organización del Coloquio de Matemáticas Recreativas Gathering 4 Gardner Europa estuvo a cargo de la Asociación Ludus, cuyo objetivo es apoyar y difundir las matemáticas en sus diversos aspectos, a saber, pedagógico, científico, cultural, histórico y recreativo. La Asociación Ludus se dedica especialmente a la promoción y difusión de las matemáticas recreativas.

“El Gathering 4 Gardner es una conferencia bianual a la que se asiste solo por invitación. Reúne a matemáticos, magos, diseñadores de rompecabezas y artistas. Gracias a Tiago Hirth, a quien conocí en el 2018, me enteré de la existencia del Gathering 4 Gardner Europa, que se realiza cada dos años en los años impares cuando no se organiza en Atlanta, Estados Unidos. Tiago Hirth es miembro de la Asociación Ludus y me recomendó a los organizadores para que me invitaran a presentar los proyectos que hemos impulsado en FUNDAPROMAT”, expresó Shakalli.

“Además de exponer los proyectos en Portugal aproveché para fortalecer lazos con algunos amigos matemáticos como Robert Vallin de la Asociación Matemática de América (MAA) y el divulgador matemático Colin Wright. En San Miguel (Azores) logré conocer en persona a Fernando Blasco de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) y a Sergio Belmonte y Guido Ramellini del Museo de Matemáticas de Cataluña (MMACA)”, dijo.

“También se establecieron nuevos contactos con matemáticos en Francia, Serbia, India, Irlanda, Canadá, Inglaterra y Japón. En Lisboa conocí al Presidente de la Asociación Ludus, Jorge Nuno Silva, y a la Directora del Museo Nacional de Ciencia e Historia Natural, Marta Lourenço. También tuve la oportunidad de compartir mi pasión por las matemáticas con el Embajador de Panamá en Portugal, Pablo Garrido”, añadió la directora ejecutiva de FUNDAPROMAT.