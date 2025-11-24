Nacionales

Detienen a pasajera con dinero sin declarar

Redacción Web
24 de noviembre de 2025

Una pasajera que ingresó al país procedente de El Salvador fue retenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con B/. 11,460 sin declarar. La Autoridad de Aduanas informó que se detectaron inconsistencias en la información suministrada por la mujer durante el control migratorio y aduanero, por lo que al ser revisada se encontró el efectivo.

“Dijo que portaba la suma de B/. 9,900.00. Sin embargo, al realizarse el conteo final, se comprobó que llevaba B/. 11,460.00, distribuidos en los bolsillos de su pantalón y en su cartera”, detalló la entidad en un comunicado.

El caso fue remitido a la Fiscalía para el inicio del procedimiento legal correspondiente.

