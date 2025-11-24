Detienen a pasajera con dinero sin declarar

Una pasajera que ingresó al país procedente de El Salvador fue retenida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con B/. 11,460 sin declarar. La Autoridad de Aduanas informó que se detectaron inconsistencias en la información suministrada por la mujer durante el control migratorio y aduanero, por lo que al ser revisada se encontró el efectivo.

“Dijo que portaba la suma de B/. 9,900.00. Sin embargo, al realizarse el conteo final, se comprobó que llevaba B/. 11,460.00, distribuidos en los bolsillos de su pantalón y en su cartera”, detalló la entidad en un comunicado.

El caso fue remitido a la Fiscalía para el inicio del procedimiento legal correspondiente.