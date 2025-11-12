Desarticulan grupo delictivo que hackeaba cuentas de WhatsApp para estafar

Este miércoles, 12 de noviembre, fueron aprehendidas cuatro personas, presuntamente vinculadas a un grupo delictivo dedicado a las estafas por medio de hackeos de cuentas de WhatsApp y suplantación de identidad, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

Las detenciones se dieron, a través de operación “Transfer”, desarrollada en el distrito de La Chorrera, por unidades de la División de Ciberdelito de la Policía y del Ministerio Público.

De acuerdo con las investigaciones, “estas personas hackean a través de la técnica de phishing las cuentas de WhatsApp de sus víctimas, posteriormente les solicitan a sus contactos sumas de dinero suplantando su identidad”.

Entre los aprehendidos figuran tres panameños y una mujer de nacionalidad colombiana, quienes, junto a los indicios decomisados, fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales, agregaron de la PN.