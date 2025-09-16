Defensoría del Pueblo abre queja de oficio por posible contaminación de una quebrada en Herrera

La Defensoría del Pueblo (DDP) informó que abrirá una queja de oficio tras detectar indicios de contaminación en una quebrada que desemboca en el Río Parita, en la provincia de Herrera.

Conforme al reporte, la acción fue tomada luego de una inspección realizada por el personal de la Oficina Regional de Herrera, que constató en el sitio la presencia de un vertido líquido de color oscuro acompañado de espuma blanca.

“La contaminación presuntamente estaría relacionada con una tina de oxidación ubicada cerca de la quebrada, en la barriada San Pablo de Chitré, por lo que la Oficina Regional de Herrera, en coordinación con la Dirección de Asuntos Ambientales de la DDP, hará una investigación exhaustiva para determinar el grado y origen de la contaminación ambiental, así como las posibles consecuencias para el ecosistema local y la comunidad”, detalló la defensoría.

Dicha acción procedió a hacerse tras una denuncia presentada a través de un usuario en redes sociales.