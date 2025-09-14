Decomisan más de 1,200 paquetes con droga en terminal portuaria

Este domingo, 14 de septiembre, las autoridades panameñas lograron el decomiso de 1,223 paquetes con presunta sustancia ilícita dentro de un contenedor ubicado en la terminal portuaria de PSA Rodman.

Durante el desarrollo de la operación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, se ubicaron paquetes rectangulares con diferentes colores y distintivos, los cuales tenían trazabilidad desde Panamá, con transbordo en Bélgica y destino final en Dinamarca.

“Este resultado refleja el compromiso constante en la lucha contra el narcotráfico mediante el fortalecimiento de los controles en los puertos del país”, indicaron de la Policía.