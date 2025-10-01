CSS incorpora inteligencia artificial para detectar cáncer de mama a tiempo

La Caja de Seguro Social (CSS) refuerza su estrategia de detección temprana del cáncer de mama mediante el uso de inteligencia artificial, equipos de última generación y una red de 37 mamógrafos distribuidos a nivel nacional, con el objetivo de garantizar un acceso más rápido y preciso a miles de mujeres panameñas.

El Dr. Jorge Saavedra, jefe nacional de Radiología Médica de la CSS, destacó que “actualmente las pacientes cuentan con acceso a mamógrafos en casi todas las unidades ejecutoras del país. Incluso disponemos de equipos con tomosíntesis en algunos centros, que permiten obtener mayor información para la detección”.

Durante 2024, la institución realizó 58 mil 704 mamografías en todo el país, cifra que refleja el compromiso con la prevención y el diagnóstico oportuno. Un avance fundamental en esta estrategia es la implementación de un sistema de detección temprana en la Ciudad de la Salud, diseñado para agilizar el proceso de diagnóstico y tratamiento.

“Una paciente que tenga un resultado sospechoso, cuya lesión no es palpable, va directo a la Ciudad de la Salud, donde se coordina de inmediato la biopsia, cirugía u otros procedimientos. Eso es vital, porque el tiempo de respuesta puede marcar la diferencia en la vida de una persona”, explicó el Dr. Saavedra.

El especialista resaltó la incorporación de inteligencia artificial como recurso innovador que permite mejorar la capacidad diagnóstica. “Este sistema nos ayuda a detectar más temprano casos que probablemente se hubieran pasado sin esta tecnología. Gracias a ello, hemos podido identificar más cánceres en etapas iniciales y atenderlos con mayor rapidez”, afirmó.

El Dr. Saavedra reiteró que la clave para reducir la mortalidad por cáncer de mama es la detección temprana, e invitó a todas las mujeres mayores de 40 años a cumplir con su mamografía anual.

Por su parte, la Dra. Marlín Cedeño, directora nacional de los Servicios de Salud, recordó que el mes de octubre es un recordatorio sobre la importancia de la prevención y recomendó que “nuestro mes de cumpleaños sea visto como el momento oportuno para hacernos un regalo de vida: la mamografía”.