CSS aclara información sobre el funcionamiento de elevadores en el Complejo Hospitalario

Este lunes, 27 de octubre, la Caja de Seguro Social (CSS), a través de un comunicado, informó que es falsa la información que circula en redes sobre el funcionamiento de los elevadores en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.

De acuerdo con el escrito, “la mayoría de los elevadores operan con normalidad, brindando servicio a pacientes, visitantes y personal de salud”

Explicaron que, “en el edificio de La Especializada, dos elevadores se mantienen en funcionamiento; en el Hospital General, los tres ascensores están operativos y en el área de Urgencias, ambos elevadores funcionan regularmente”.