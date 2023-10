$!CSJ suspendió de forma provisional nuevo cobro de impuestos en el distrito de Chame, según Cedeño

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió de forma provisional el acuerdo que regulaba un nuevo cobro de impuestos en el distrito de Chame, así lo dio a conocer el abogado Ernesto Cedeño.

Cedeño indicó que la decisión se dio tras una denuncia presentada por su persona.

“La CSJ aceptó mi teoría que no había participación ciudadana. Tú no puedes aumentar impuestos sin participación ciudadana y esto lleva un mensaje de que hay que ejercer el derecho ciudadano, mismo que yo ejercí en favor de quienes viven en Chame, no teniendo propiedades mi familia ni yo en ese distrito”, expresó Cedeño.

Se trata del Acuerdo N° 04, por medio del cual se regula el arrendamiento para fines comerciales y habitacionales en el distrito de Chame y que entró en vigencia el 13 de junio de 2023. Dicho acuerdo “busca que se paguen los debidos impuestos al Municipio de Chame y se regulen las actividades comerciales que se realizan, incluso de manera ilegal”, explicó Abdul Juliao Antadilla, alcalde de dicho municipio, en declaraciones anteriores.