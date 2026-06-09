$!Crisis del agua en Chitré: ¿por qué no se ha logrado resolver?

Más de un año después del inicio de la crisis hídrica en Azuero, el agua que llega a miles de hogares de Herrera y Los Santos aún no cuenta con la certificación del Ministerio de Salud para consumo humano. Detrás de esta situación persisten problemas estructurales que van más allá de la operación de las plantas potabilizadoras.

Para Jorge Samaniego, del Movimiento por el Agua Potable de Chitré, una de las principales preocupaciones es la falta de acceso público a los resultados recientes de calidad del agua del río La Villa, principal fuente de abastecimiento de la región.

El ingeniero sostiene “no tiene sentido que se gasten millones en desinfectar las tuberías que luego van a tomar el agua que ya está contaminada”.

Otra de las causas señaladas es la contaminación histórica de las fuentes hídricas por aguas residuales, lixiviados y otras actividades.

La ingeniera Yauruslaidis Ibarra, gerente del Idaan en Herrera sostuvo que “el principal reto que hemos enfrentado, y que no es muy diferente al de otros acueductos, es que la infraestructura de agua potable ya cumplió su vida útil. Tanto la producción, es decir, las plantas potabilizadoras, como la red de distribución requieren inversiones para mejorar los procesos”.