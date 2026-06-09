Nacionales

Crisis del agua en Chitré: ¿por qué no se ha logrado resolver?

Miles de residentes continúan dependiendo de fuentes alternativas de agua, incluyendo pozos, cisternas y agua embotellada

Crisis del agua en Chitré: ¿por qué no se ha logrado resolver?
ML | Autoridades durante una gira de inspección en la potabilizadora Rufina Alfaro, ubicada en La Villa.
Crisis del agua en Chitré: ¿por qué no se ha logrado resolver?
Crisis del agua en Chitré: ¿por qué no se ha logrado resolver?
Crisis del agua en Chitré: ¿por qué no se ha logrado resolver?
ML | Carro cisterna con agua.
Gina Arias Rivera
09 de junio de 2026

Más de un año después del inicio de la crisis hídrica en Azuero, el agua que llega a miles de hogares de Herrera y Los Santos aún no cuenta con la certificación del Ministerio de Salud para consumo humano. Detrás de esta situación persisten problemas estructurales que van más allá de la operación de las plantas potabilizadoras.

Para Jorge Samaniego, del Movimiento por el Agua Potable de Chitré, una de las principales preocupaciones es la falta de acceso público a los resultados recientes de calidad del agua del río La Villa, principal fuente de abastecimiento de la región.

El ingeniero sostiene “no tiene sentido que se gasten millones en desinfectar las tuberías que luego van a tomar el agua que ya está contaminada”.

Otra de las causas señaladas es la contaminación histórica de las fuentes hídricas por aguas residuales, lixiviados y otras actividades.

La ingeniera Yauruslaidis Ibarra, gerente del Idaan en Herrera sostuvo que “el principal reto que hemos enfrentado, y que no es muy diferente al de otros acueductos, es que la infraestructura de agua potable ya cumplió su vida útil. Tanto la producción, es decir, las plantas potabilizadoras, como la red de distribución requieren inversiones para mejorar los procesos”.

$!Crisis del agua en Chitré: ¿por qué no se ha logrado resolver?
Especialistas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU levantó un informe que pronto sería entregado
Azuero dejó de tener agua potable

ml | El 27 de mayo de 2025 la población de la región de Azuero dejó de recibir agua potable debido a que se paralizaron los trabajos en las cuatro potabilizadoras operadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (IDAAN) ya que los ríos La Vialla y Estibaná presentaron altos niveles de contaminación. Se paralizó producción en la planta de Llano de Piedra, Rufina Alfaro, Macaracas y Roberto Reyna.

Tras investigaciones se detectó que fincas vertían desechos directamente en los ríos. Más tarde, el 9 de junio de 2025, se declaró que el agua no era apta para el consumo humano. En noviembre del mismo año, el entonces director informó sobre el plan de desifección de la red por $10 millones.

El Ministerio de Salud ha perforado 50 pozos en la región para abastecer a algunas comunidades. Un Estudio de la Universidad de Panamá constató que la contaminación se dio a causa principalmente por la porcinocultura, lixiviados de vertederos, descargas domésticas sin tratamiento y la contaminación microbiolófica y fecal. A la fecha, las autoridades no han revelado cuándo volverá el agua volverá a ser potable.

Tags:
agua potable
|
Chitré
|
crisis del agua
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR