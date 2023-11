Convocan a paralización total el jueves 16 y lunes 20 de noviembre

La Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO) y dirigentes de los grupos originarios del oriente chiricano decidieron realizar dos cierres totales de 24 horas, en las principales vías del país este jueves, 16 de noviembre de 7:00 a.m. al viernes, 17 de noviembre; y el lunes 20 de noviembre desde las 7:00 a.m. al martes 21 de noviembre a las 7:00 a.m.

En una reunión, efectuada en el Centro Regional Universitario de Penonomé, en Coclé; estuvieron presentes representantes de al menos 38 organizaciones de docentes, civiles, ganaderas, pesqueros, agrícolas, de transporte y estudiantiles; y no se descarta la participación de otros gremios u organizaciones de la sociedad civil, informaron.

Nelva Reyes, secretaría general de la Central de Trabajadores de Panamá (CGTP) y miembro de la Alianza Pueblo Unido detalló que “la medida busca que el gobierno nacional convoque a sesiones extraordinarias y se derogue el Contrato Ley 406 que establece la concesión entre el Estado y Minera Panamá. Además, del establecimiento de un plan de cierre para la minera”.

“La medida la estaremos repitiendo el lunes, 20 de noviembre, hasta que se logre el objetivo”, agregó la dirigente.

En esto coincide con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS):, Saúl Méndez quien aseguró que “ la posición es bastante clara, la derogación de la ley , de esta ley que es inconstitucional, es legal y es la forma más rápida con la que se puede resolver la crisis”.