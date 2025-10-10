$!Contraloría ordenó 40 incautaciones

El contralor Anel Flores defendió la resolución 12-3126 que autoriza la incautación de bienes y salarios en el marco de investigaciones por corrupción. Según informó en conferencia, ya se han emitido más de 40 órdenes en aplicación de esta medida, que cuenta con el respaldo del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General de Cuentas.

Flores subrayó que el propósito de las acciones conjuntas es “cautelar los bienes antes que los escondan o se los lleven para otro lado”.

El contralor también envió un mensaje a la ciudadanía y a los funcionarios al asegurar que esta medida no debe generar temor en quienes actúan con transparencia. “La gente decente no tiene por qué preocuparse”, afirmó.

También advirtió sobre las consecuencias para quienes intenten evadir la justicia: “Los que me están escuchando que sí tienen problemas, estoy seguro de que en este momento están pensándolas dos veces”.

Rainier Del Rosario, magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, dijo que “estas medidas, por ser un acto administrativo, podrán estar sometidas al control de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia”.