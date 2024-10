Colón no celebrará festividades patrias y no tendrá alumbrado en Navidad, reveló el alcalde

El alcalde de Colón Diógenes Galván anunció a sus concejales que el Municipio no cuenta con el dinero suficiente para celebrar las fiestas patrias y realizar las actividades de fin de año.

Galván indicó que se le propuso un presupuesto de B/.100,000 para celebrar fiestas patrias; sin embargo, no cuentan con los fondos suficientes.

“Tenemos que decirle al pueblo de Colón que, por esta vez, tenemos que ser unos padres responsables. Llegamos a una casa donde no hay que comer, menos para organizar fiestas”, dijo Galván a los ediles.

“Yo no voy a poner lucecitas, me mandaron un presupuesto de B/.300,000, pero prefiero pagarle a las Juntas Comunales, pagarle a la gente que no le hemos podido pagar el décimo tercer mes de abril”, agregó.

Por su lado, el representante Carlos Daley de Cativa, quien preside la Comisión de Fiestas Patrias del Consejo Municipal, sostuvo que es preocupante la situación.

“Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. La gente quiere estas fiestas, son homenaje a la patria. Vamos a tener que solicitar apoyo de las empresas privadas de la provincia y la administración de la Zona Libre. Vamos a buscar ese dinero”, afirmó Daley.

Hasta este martes aún no se tiene programación de los actos protocolares para los días 2, 3, 4, y 5 de noviembre en Colón.