Colombiana con alerta judicial fue detectada en aeropuerto de Panamá Pacífico

Una alerta judicial vigente por un proceso penal relacionado con delitos de drogas fue detectada a la entrada del Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico contra una ciudadana colombiana.

El Servicio Nacional de Migración informó que la alerta fue identificada durante los controles de ingreso, tras el arribo de la pasajera en un vuelo procedente de Cali, Colombia.

De acuerdo con Migración, la mujer es requerida por las autoridades judiciales panameñas dentro de una investigación por presunta vinculación con delitos relacionados con drogas.

Tras confirmar la alerta en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP/AIPP), la ciudadana fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.