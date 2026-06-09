Cincuenta pacientes serán operados de cataratas este fin de semana en Aguadulce

Este fin de semana, un total de 50 pacientes de la provincia de Coclé serán intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce, durante una nueva jornada intensiva del programa Cataratón.

Como paso previo a las cirugías, programadas para los días 12, 13 y 14 de junio, el pasado sábado se realizaron con éxito las evaluaciones médicas preoperatorias a las personas seleccionadas, quienes forman parte de la lista de espera de la institución.

Al respecto, el Dr. Omar De Icaza Amor, director médico del hospital, explicó que estas valoraciones permiten verificar que los pacientes se encuentren en condiciones óptimas para someterse de forma segura al procedimiento quirúrgico.

La jornada de cirugías oftalmológicas beneficiará tanto a pacientes asegurados como no asegurados que han esperado durante años por esta intervención para recuperar su visión. La ejecución de este operativo masivo es el resultado de un trabajo coordinado entre la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (Minsa), el Despacho de la Primera Dama y el Club de Leones.