Ceremonia de cremación de banderas en desuso marca el inicio de las fiestas patrias

Con la tradicional ceremonia de cremación de banderas en desuso, en las gobernaciones de las distintas provincias del país, comenzó la celebración de las fiestas patrias.

El acto en la Gobernación de Panamá se realiza en la mañana de este miércoles, 29 de octubre.

En la provincia de Veraguas, la velada se llevó a cabo en el Instituto Urracá, en una ceremonia solemne, en la que se cremaron 78 banderas en desuso.

Mientras que, el acto de incineración de 100 insignias patrias en desuso, en Coclé, fue realizado en la Gobernación.

Durante los diferentes eventos participaron miembros de los estamentos de seguridad y autoridades locales.

Por Ley, en el país les corresponde a las gobernaciones recibir e incinerar el emblema que esté en desuso en cada provincia (Ley 2 del 23 de enero de 2012).