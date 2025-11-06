Carrizo cuestiona filtración de información tras medida de cautelación y afirma que responderá ante las autoridades

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, reaccionó este jueves 6 de noviembre a lo que el denomina como 'filtración' sobre la cautelación de sus bienes y cuentas bancarias por parte de la Contraloría General de la República. En un comunicado, dirigido a la opinión pública, Carrizo expresó su rechazo a la divulgación anticipada de información relacionada con el caso. 'Es lamentable que información sensible se filtre a los medios [de comunicación] antes de ser comunicada a las partes involucradas. Este tipo de prácticas atenta contra el debido proceso y la transparencia institucional', afirmó. 'Durante mi servicio como vicepresidente de la República y Ministro de la Presidencia, actué con responsabilidad, honradez y respeto por la ley', aseguró. Carrizo también manifestó su disposición a someterse a las investigaciones correspondientes. 'Estaré dispuesto a responder ante las instancias correspondientes, pero siempre con hechos reales y transparencia. Mi compromiso es con la verdad', señaló. Agregó que, pese a haberse mantenido fuera de la escena pública, ha sido 'víctima de innumerables calumnias e injurias', pero reiteró su confianza en que 'la verdad prevalecerá'. 'Al país le aseguro que, de ser necesario, enfrentaré todos y cada uno de los señalamientos que en mi contra pudieran presentarse, que afecten mi honra, y de lo más preciado que tengo: mi familia y mi apellido'. Concluyó recordando que 'nadie está, ni debe estar, por encima de la ley'.