Carrizo cuestiona filtración de información tras medida de cautelación y afirma que responderá ante las autoridades

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, reaccionó este jueves 6 de noviembre a lo que el denomina como “filtración” sobre la cautelación de sus bienes y cuentas bancarias por parte de la Contraloría General de la República.

En un comunicado, dirigido a la opinión pública, Carrizo expresó su rechazo a la divulgación anticipada de información relacionada con el caso. “Es lamentable que información sensible se filtre a los medios [de comunicación] antes de ser comunicada a las partes involucradas. Este tipo de prácticas atenta contra el debido proceso y la transparencia institucional”, afirmó.

“Durante mi servicio como vicepresidente de la República y Ministro de la Presidencia, actué con responsabilidad, honradez y respeto por la ley”, aseguró.

Carrizo también manifestó su disposición a someterse a las investigaciones correspondientes. “Estaré dispuesto a responder ante las instancias correspondientes, pero siempre con hechos reales y transparencia. Mi compromiso es con la verdad”, señaló.

Agregó que, pese a haberse mantenido fuera de la escena pública, ha sido “víctima de innumerables calumnias e injurias”, pero reiteró su confianza en que “la verdad prevalecerá”.

“Al país le aseguro que, de ser necesario, enfrentaré todos y cada uno de los señalamientos que en mi contra pudieran presentarse, que afecten mi honra, y de lo más preciado que tengo: mi familia y mi apellido”. Concluyó recordando que “nadie está, ni debe estar, por encima de la ley”.