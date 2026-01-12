Capturan más de mil personas en la primera fase de la operación “Odiseo”

Un total de 1,490 personas fueron aprehendidas, en la primera fase de la operación “Odiseo”, del 6 al 11 de enero, confirmaron este lunes, 12 de enero, de la Policía Nacional (PN).

Indicaron que la operación fue enfocada en lugares específicos como la provincia de Colón, San Miguelito, Pacora y otras áreas, donde los patrullajes y otras acciones preventivas se mantienen permanentes.

De las aprehensiones, 8 ciudadanos mantenían oficio por delito de homicidio, 4 por pandillerismo, 5 por tentativa de homicidio y uno de los más buscados por tentativa de homicidio fue capturado en Pacora, detallaron en un comunicado.

Según el reporte policial, como parte de la operación se realizaron 586 diligencias de allanamiento y registro, adicional de puntos de control y 697, 182 verificaciones ciudadanas con los siguientes resultados:

- Se incautaron 183 paquetes con sustancias ilícitas.

- 55 armas de fuego, de estas 40 pistolas, 5 revólveres, 2 fusiles, 2 rifles y 6 pellets; adicional, 5,362 municiones.

- Se recuperaron 8 vehículos que mantenían reporte de robo y hurto.

- B/. 14,467.15 en efectivo.

En tanto, en materia de tránsito explicaron que, se colocaron 8,795 boletas por infracciones, en las que se destacan 994 por exceso de velocidad, 48 por alcoholismo, 94 hablar por celular, 324 licencia vencida, 102 embriaguez comprobada y 567 luces no adecuadas.