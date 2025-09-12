Capturan a un segundo sospechoso del femicidio de una mujer en Parita

Tras diligencias de allanamientos, la Policía Nacional y el Ministerio Público capturó en el distrito de La Chorrera, a un segundo sospechoso vinculado al femicidio de una mujer de 62 años, ocurrido en Los Higo de Parita, provincia de Herrera, el 1 de septiembre de 2025.

Conforme al reporte oficial, el hombre de 26 años se ubicó en una residencia en el corregimiento de Guadalupe en el distrito de La Chorrera, donde también se decomisaron indicios tecnológicos.

Se detalló que los actos de investigación continúan de la mano con las autoridades judiciales.