Capturan a pareja vinculada a estafas a través de llamadas telefónicas

Una pareja fue capturada este miércoles, 29 de octubre, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, por el delito contra el patrimonio económico en su modalidad de estafa, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, la aprehensión de ambos se dio durante diligencia de allanamiento por parte de unidades policiales en coordinación con el Ministerio Público, en el corregimiento de El Palmar, siendo notificados de la orden judicial y trasladados para los trámites correspondientes.

De acuerdo con las investigaciones estas personas se relacionan a denuncias por estafas telefónicas donde indicaban ser representantes de empresas telefónicas haciéndole creer a sus víctimas que se habían ganado premios, solicitando dinero para los trámites de desembolso.

En las diligencias fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios que serán parte de las investigaciones, agregaron de la PN.