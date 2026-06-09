Capturan a exfuncionaria de la Lotería por presunto peculado

Este martes, 9 de junio, una exfuncionaria de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) fue aprehendida durante una diligencia de allanamiento realizada en una residencia en Barrio Norte, en la provincia de Colón, por su presunta vinculación con un delito contra la administración pública, informaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se remontan al año 2021, cuando la mujer laboraba como cajera en la Lotería.

Las autoridades indicaron que la exfuncionaria fue puesta a órdenes de las instancias competentes para su comparecencia ante un juez de garantías y los trámites judiciales correspondientes.