Capturan a 651 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 72 horas, fueron aprehendidas 651 personas, se realizaron 87 diligencias de allanamiento, se decomisaron 23 armas de fuego con 387 municiones en acciones operativas a nivel nacional, confirmaron de la Policía Nacional.

En las aprehensiones, 374 fueron por oficio, 216 por faltas administrativas, 55 en flagrancia y cinco por narcotráfico. Además, fueron incautados B/. 12,508, 372 paquetes de droga, y nueve vehículos fueron recuperados, según el reporte policial.

En materia de tránsito, se colocaron 3,134 boletas por diversas infracciones, entre las que sobresalen 364 por exceso de velocidad, 207 por luces no adecuadas, 31 por embriaguez comprobada y 68 por licencias vencidas. También, 127 vehículos fueron removidos con grúas.